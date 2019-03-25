2022 maaşı olarak da bilinen engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşların aldığı maaşların ne zaman ödeneceği merak edilmektedir. İşte, 3 aylık maaş (2022) ne zaman yatar? Sorusunun cevabı…

Bildiğiniz gibi 65 yaşı tamamlamış olanlara, muhtaçlara ve engellilere 2022 sayılı kanun gereği aylık bağlanmaktadır. Bu aylığın diğer ismi ise 2022 aylığıdır. Bu aylığın bağlanabilmesi için aylık bağlanacak kişinin kanunda belirtilen şartlara haiz olması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir gelir ve ya aylık almıyor olması gerekmektedir.

ENGELLİ VE YAŞLILIK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli ve Yaşlılık maaşları her ayın 5'inden 9'una kadar, maaş alan engelli vatandaşların hesaplarına geçer. Maaş ödeme günleri ise doğum tarihinin son rakamına göre belirlenir. İşte o tarihler…

– Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde,

– Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında,

– Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7'sinde,

– Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde,

– Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9'u ve sonrasında maaşlarını alırlar.

YAŞLILIK AYLIĞI – 65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara geçen yıl aylık 602 lira ödeniyordu. Bu tutar 2019'da 666 liraya yükseltildi. Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş kişiler de yeni yılda 666 lira alabilecekler.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık tutarı da 401 liradan 444 liraya çıkartıldı. 18 yaşın altında en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de 401 liradan 444 liraya yükseldi.

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