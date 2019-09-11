Daha önce SSK kapsamında sigortalı çalışanlar şimdilerde yapılan yeni düzenlemenin ardından 4A'lı olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında olan 4A sigortalılar yani eski SSK'lılar özellikle emekliliğe gün sayanlar son dönemlerde sık sık bu konu hakkında internetten araştırma yapmakta. 4A nedir ve kimler bu kapsamda çalışmaktadır? 4A emekli aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-devlet Kapısı üzerinden emekli aylığı nasıl sorgulanır? Bu ve bunun gibi birçok soru hakkında bilgi arayan vatandaşlarımız için hazırladığımız haberde tüm cevapları bulabilirsiniz. İşte haberin detayları…

4A NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

Eski adıyla SSK olan 4A sigortalılık, bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan vatandaşların çalışma alanını ifade etmektedir. Yani eskiden SSK'ya prim ödeyenler şimdiler de 4A'lı olarak adlandırılır. 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almaktadır.

4A EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

4A kapsamında sigortalı olan vatandaşların özellikle de emekliliği yaklaşanların akıllarında konu hakkında çeşitli sorular bulunmaktadır. Özellikle emeklilik sorgulama ve emekli aylığı sorgulama ile ilgili merak edilen soruları araştıranlar için detaylı bir haber hazırladık. Birçok işlemi dilediğiniz her ve zaman da halledebileceğiniz E-devlet Kapısı üzerinden 4A emekli aylığı sorgulama işlemini de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

e-devlet üzerinden 4A emekli aylığı sorgulamak için,

– Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayın. Bu adresle e-devlet Kapısı'ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına giriş yapmış olacaksınız.

– Ancak sistem üzerinden işlemlere devam edebilmek için öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Kimlik doğrulaması için sizden istenen bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yapıp sisteme girişinizi sağladıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada dilediğiniz bilgileri öğrenebilirsiniz.

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