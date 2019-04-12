Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.601 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 239,90 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Nisan güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 238,7 lira

Çeyrek Altın: 394 lira

Cumhuriyet altını: 1.607 lira

ALTIN, YATIRIMCISINA 3 AYDA YÜZDE 6,6 KAZANDIRDI

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4’üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL'deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı. Bugün itibarıyla 238 liraya çıkmış durumda.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 223 LİRA DESTEK

Dolar kurunun 5.55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyleyen uzmanlar, “Teknik olarak, 223 TL önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir” dedi.

ALTIN 246 LİRAYA ÇIKABİLİR

Gram altının 236 TL’nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirten analistler ise ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi. Analistlere göre; 235 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 liraya doğru yükseliş gözlenebilir.