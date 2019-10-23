Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın 279.00

Cumhuriyet Ata Lira 1.858,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00

Lira(Tam) Altın 1.816,00

Yarım Altın 908,00

Çeyrek Altın 454,00

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ALTININ KİLOGRAMI 279 BİN 400 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 279 bin lira, en yüksek 279 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 749 bin 253,71 lira, işlem miktarı ise 783,30 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 749 bin 253,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras