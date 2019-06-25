Araç muayenesi için gerekli evraklar nelerdir?

Trafikte güvenliği sağlayarak hem sizin ve sevdiklerinizin hem de diğer şoförlerin hayatını koruyacak işlemlerden bir de araç muayenesidir. Trafik kanunu tarafından zorunlu kılınan ve belirli dönemlerde yapılan araç muayenesi, araçların sürüşe ve trafiğe çıkmalarına engel bir durum olup olmadığını kontrol eder. Böylelikle olası kazaların önüne geçilerek trafikte seyreden binlerce araç sahibinin hayatını etkiler.

HANGİ ARAÇ NE ZAMAN MUAYENEYE GİTMELİ?

Araçlar belirli bir zamanı doldurduktan sonra muayeneye girmek zorundadır. Peki bu periyodik tablo hangi araçlar için ne kadar zamanı kapsamaktadır.

Özel otomobillerin ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir,

Lastikli traktörlerin ilk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir,

Diğer motorlu araçların ilk bir yaş ve sonrası yılda bir, iki veya üç tekerlekli araçların ise ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmesi gerekmektedir.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Araç muayenesine gidecek olan kişilerin mutlaka yanlarına almaları gereken evraklar şu şekildedir;

Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi)

Trafik Sigortası

Vekalet Durumu (Kimlik)

LPG takılı olan araçlar için gaz sızdırmazlık raporu

Fenni muayene izin belgesi

Üzerinde çeşitli tadilatlar yapılmış ve tadilat sonrası ilk muayenesi yapılacak araçlar için yukarıda verdiğimiz belgelere ek;

Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalardan EK-1 belgesi (Trafik Tescil müracaat ve işlem formu) gerekmektedir.

ARAÇ MUAYENESİNDE NELER KONTROL EDİLİR?

Araç içi kontroller;

-Aracın fren sistemi,

-Direksiyonu,

-Görüş özellikleri,

-Aydınlatma sistemi,

-Lastikler,

-Süspansiyon sistemi,

-Şasi,

-Gürültü kirliliği seviyesi,

-Plaka

Kontrol edilen ekipmanlar;

-İlk yardım çantası,

-Üçgen reflektör,

-Yangın söndürme cihazı,

-Stepne

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