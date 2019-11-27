AtlasGlobal’den bilet alan ne yapacak?

AtlasGlobal mali yapısındaki bozulmadan dolayı uçuşlarını 26 Kasım’dan 21 Aralık tarihine kadar durdurdu. Yaklaşık bir aylık süre içinde bilet alan yolcuların uçuşları iptal oldu. Yolcuların bilet ücretlerinin iadesini istemeleri durumunda taleplerinin 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit edileceği, 16 Aralık'ta ise taleplerle ilgili işlemlerin internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Yani ücret iadesi için en az 16 Aralık tarihine kadar beklenecek.

AtlasGlobal’in patronu Kültür ve Turizm Bakanı’nın da kardeşi olan Ali Murat Ersoy. Şirket 2001 yılında kuruldu. Etsgroup, 2006 yılında hava yolunun tüm hisselerini satın almıştı.

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SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: TAKİPÇİSİYİZ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

AĞAOĞLU: AYDINLATICI BİR AÇIKLAMA YAPILMALI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AtlasGlobal'in bulunduğu durumla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Ağaoğlu, “Bu hava yolu şirketine ruhsat veren kamu kurumu denetleme görevini yapmalıdır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tüketicilerin mağduriyetine neden olmuştur ve sorumludur. Bu nedenle bilet almış ancak uçuş imkanı verilmeyen tüketicilerin paralarının iadesi için, sorumluluğu gereği işin takipçisi olmalı ve bu hava yolu şirketinin arkasında binlerce mağdur bırakmasına imkan vermemelidir” diye konuştu.

Ağaoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'na çağrıda bulunarak aydınlatıcı bir açıklama yapılması gerektiğini savundu.

‘İKİ AY ÖNCE SEYAHATİMİZİ PLANLADIK ÇOK MAĞDURUZ’

Önümüzdeki hafta Antalya'ya bir iş seyahatine gidecek olan Neriman Aksoy mağdur olduğunu ifade ederek, “İki ay önceden seyahatimizi planladık. Çok mağduruz ne yapacağımızı bilemiyoruz” ifadesini kullandı.

Gülümser Bulut isimli AtlasGlobal mağduru da hakkını arayacağını söyledi.

NE KADAR BİR İADE YAPILMALI?

Hava yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’e göre uçuştan iki hafta önce uçuş iptali yolcuya bildirilirse hava yolu şirketi bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi ile yolcuya iade ediyor.

Uçuşa iki haftadan kısa bir süre kalmışken uçuş iptal edilirse, yolcu bu süreçte bilgilendirilmiş olsa dahi, yolcuya iç hatlar için 100 euro, Dış hat uçuşlarında ise yolculara;

a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı, tazminat ödemek zorunda.