Bezos yine en zengin, Kyle Jenner en genç milyarder oldu

Forbes’un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile çalkantı yaşarken, Zuckerberg’in hisseleri bir ara üçte bir oranında değer kaybetmişti.

2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9,1 trilyon dolardan 8,7 trilyona geriledi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise 2018’deki servetine 19 milyar dolar daha ekleyerek 131 milyar dolar ile liste başındaki yerini korudu.

İkinci sırada yer alan Microsoft’un sahibi Bill Gates’in serveti ise 6,5 milyar dolar arttı ve 96,5 milyar dolara yükseldi.

TÜRKİYE’DEN İLK 500’E GİREN YOK

Türkiye’den ise Forbes’un zenginler listesinde ilk 500’e giren olmadı.

İlk 1000 arasında ise Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar servetiyle 546. sırada, Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker ise 3,7 milyar dolar ile 568. sırada yer aldı.

Milyarderler istesinde Türkiye’den toplam 25 kişi yer alıyor.

EN GENÇ MİLYARDER JENNER

Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre, Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi oldu.

21 yaşındaki Kylie Jenner, servetini kurucusu olduğu kozmetik markasına borçlu.

Ünlü isim bu ünvanla 23 yaşında milyarder olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i tahtından etti.

Kylie Jenner’ın kendi ismini taşıyan kozmetik markasının geçen yıl 360 milyon dolar satış gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Kylie Kozmetik dört yıl önce kuruldu.