Ücretsiz izin, çalışan hemen hemen her vatandaşın bir kere duyduğu tabirlerden biridir. Özellikle son dönemlerde yaygınlaşan ve sık sık bahsi geçen ücretsiz izin ile ilgili herkes yeteri kadar bilgiye sahip değil. Bazen çalışanların yasların onlara tanımış olduğu hakkı kullanması ile bazen de iş yeri sahiplerinin dar boğaza düşerek maliyeti düşürmek için kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıkan ücretsiz izin hakkında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar bulunmaktadır. Bilhassa işçiler mağdur olabileceği pozisyonlardan ötürü daha çok önem göstermelidir. Peki, ücretsiz izin nedir? Çalışan kaç gün ücretsiz izne çıkabilir? İşçiler ücretsiz izne çıkarıldıklarında nelere dikkat etmelidir? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

ÇALIŞAN KAÇ GÜN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKABİLİR?

Ücretsiz izin durumu iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğer ücretsiz izni işveren tarafından teklif edilmişse, işverenin ücretsiz izin teklifini işçiye yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir. İşçi de bu beyanı 6 iş günü içinde yazılı olarak cevaplamalı. Eğer işçi bunu kabul etmezse, işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz.

İşçinin teklife olumsuz cevap vermesi halinde işveren eğer bu isteğinde ısrarcıysa bu durum işçi açısından haklı fesih sebebi sayılır ve istenirse feshedebilir. Bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa kıdem tazminatı da isteyebilir.

Bazı durumlarda ise işçinin yasalarca verilmiş ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. Bunlar

– Yeni doğum yapmış olan kadın çalışanın hakkı olan 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) ücretli izin süresi tamamlanmışsa işçi isterse 6 aya kadar ücretsiz kullanabilir.

– Ücretli izinlerini iş yerinin ikamet ettiği yerden uzak bir yerde geçirecekse 4 gün ücretsiz izin kullanabilirler.