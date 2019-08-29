Çeyiz parası nasıl alınır? Kimlere verilir? 2szcu

Resmi adı evlenme ödeneği olan ama halk arasında genellikle çeyiz parası olarak bilinen maddi yardım devlet tarafından bazı şartlar altında evlenecek olan kadına verilmektedir. Devletin tanıdığı bu haktan kimlerin yararlanabileceği konusunda yeterince bilgi sahibi olamayan vatandaşlar internet aramalarında konuya ilişkin detaylar aramaktadır. Çeyiz parası nasıl alınır? Kimlere verilir? Çeyiz parası alabilmek için hangi şartlar gerekmektedir? Bu ve bunun gibi birçok soruyu merak edenler hazırladığımız habere göz atarak cevaplara ulaşabilir. İşte haberimizin ayrıntıları…

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Yeni evlenenlere bir kereye mahsus olarak verilen ve genel olarak çeyiz parası olarak bilinen evlilik ödeneği evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından oldukça merak ediliyor. Evlenilen tarihten itibaren 5 yıl geçerli olan evlilik ödeneğine sahip olabilmek için önce bir beyanda bulunmak gerekmektedir.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR? KİMLERE VERİLİR?

Anne ya da babası vefat etmiş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri halinde bu aylıkları kesilmektedir. Bu durumdan dolayı mağdur olmamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir kereye mahsus olmak üzere evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği veya bilinen adıyla çeyiz parası ödenmektedir.

Bu ödenek, kız çocuğunun evlilik tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık tutarı kadar bir para ödenmektedir. Ancak bu ödeneği almak için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır.

Öncelikle evlendikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde ödeneğe başvurmayanlar bu haklarını kaybederler.

· İlk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Hak sahibi kız çocuğunun başvurusunu belirtilen süre içinde bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz.

· 01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bağlı olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri nedeniyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.