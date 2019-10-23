Değerli konut vergisinde devlet zararlı çıkar mı?

Yeni vergi reformu paketinde açıklanan 5 milyon liradan daha değerli konutlar için emlak vergisinin yanında yüzde 1 ek vergi daha konulması düşüncesinden devletin zararlı çıkacağını ileri süren Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Sözcüsü ve Bodrum Gümüş Gayrimenkul Danışmanlık şirketi sahibi emekli bankacı Ahmet Gümüş, “Bu yasa konut alım satımını etkilemez” diye konuştu.

“RAKAMLAR GERÇEK DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR”

Yıllardır bu tür alım satımlarda rakamların gerçek değerinden çok daha düşük gösterildiğini belirten Ahmet Gümüş rayiç bedel belirlemenin belediyelerin inisiyatifinde olduğunu da sözlerine ekledi. Gümüş, “Belediye emlak servisleri Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonu oluşturur. Bu komisyon yıllık enflasyonu göz önünde bulundurarak değer belirler. Bu bedeli belirleme belediyelerin inisiyatifinde. Çünkü belediyelerin en önemli geliri buradan. Belediye bu rakam üzerinden her sene vergisini alır. Bu rakam da genelde gerçek bedelin altındadır” dedi.

BU SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Gümüş, “Satın alınacak bir yerin ister gazete ilanlarında olsun ister kendi aralarında olsun sistemin nasıl yürüdüğünü izah etmek istiyorum. Örneğin 8 milyonluk bir evi satın alacak kişi belediyenin belirlediği rakamın altında kalmamak şartıyla diyelim ki 5 milyon lira gösterdi. Yüzde 4 olan alım satım harcını 8 değil 5 milyon üzerinden ödeyerek birinci kârı elde eder. Yani 320 bin lira yerine 200 bin lira ödeyerek 120 bin lira kâr eder. Yüzde 1'lik ek vergiden de kurtulmuş olur. Yani tek kelimeyle devlet bu işten zarar eder” şeklinde dile getirerek şöyle devam etti.

“PARA YIKAYANLAR YAŞAR”

Gümüş, konutların dışında tekne, gemi satışlarında da bu sistemin uygulanmasının hazineye ek gelir getireceğinin altını çizerek, “Bir yerin gerçek değeri diyelim ki 6-7 milyon lira iken 15-20 milyon liraya aldığını beyan ederek yüzde 1'lik ek vergisini de ödeyen kişiler paralarını yıkamış olurlar ki bu da onların son derece işlerine gelir. Konutların yanı sıra tekne, gemi, otel, fabrika alım satımlarında da bu sistem uygulansa mutlaka hazineye gelir elde edilir. O zaman devletin kârı olur. Çünkü ticari amaçlı alınan ve satılan bu tür yerlerde defter kıymetini göstermek zorunda. Al şunu açıktan diyemez. Bu sistem yine İstanbul'da büyük müteahhitlerin yaptığı süper lüks binalarda da tutar” diye konuştu.

“YABANCILARDA SIKINTI YARATMAZ”

Sistemin Avrupalı bir vatandaşı Türk kadar etkilemeyeceğinin altını çizen Gümüş, “Yabancılar için bu paralar büyük para değil. İspanya'da 2 milyon 400 bin Avrupalının evi var. En az 6 ay burada kendi evinde yaşıyorlar. Yiyecekten içeceğe ve kullanacağı her şeyini oradan alıyor. Yani orada bir katma değer oluşturuyorlar. İspanya'da evi olan Avrupalının ödediği yıllık vergi en az bin euro. Bu ev Türkiye'de olsa 60-70 euro ancak öder. Bu nedenle Avrupalıyı etkilemez” ifadelerini kullandı.