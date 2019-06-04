Dolar ne kadar oldu? (04.06.2019)

Piyasa dün gelen enflasyon verisini yorumlarken TÜFE yıllık olarak yüzde 18.5 çıkarak son 15 yılın en pahalı mayıs ayını geride bıraktığımızı gösterdi.

Dolar/TL saat 08:51 itibariyle 5.8299/5.8350’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD endeks vadeli kontratları ve Asya borsaları ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve ABD’nin Meksika ürünlerine gümrük vergisi getirme tehdidinin etkisiyle geriledi. Yatırımcılar küresel ekonominin daralacağından endişe ederken, petrol fiyatları da son ayların en düşük seviyesine indi.

JAPONYA VE ABD ENDEKSLERİ DİPTE

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.5 gerileyerek Mart’tan bu yana en düşük seviyelere gerilerken, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1.1 düşüşle dört ayın dip seviyesini gördü.

ABD ile Çin ve Meksika arasında devam eden ticaret gerilimi ve bu gerilimin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi.

Petrol, Cuma günü %3’ü aşan kayıplarını küresel ekonomik büyümenin ticaret savaşları nedeniyle ivme kaybedeceği endişesiyle dün de sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı Cuma günü kapanışa kıyasla %1.4 kayıpla 61.12 dolara indi.

Küresel riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde TL’de değer kazancı yaşanması bankacılara göre TL’deki nominal değer kazancı ötesinde kuvvetli bir trend oluğunun en önemli göstergesi.

Tahvil-bono piyasasında ise önümüzdeki hafta yapılacak ihaleler takip edilecek. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 100 baz puan düşüşün ardından Cuma günü son işlemde %24.97 seviyesindeydi.

İşlem hacminin son dönemde yeni ihraçlar gelmemesi nedeniyle oldukça azaldığı gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem %18.85 oldu. Mayıs ortasında işlem bazında %20.81 test edilmişti.

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