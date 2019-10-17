Dünyadan bihaber İsveçli firma ‘savaş var’ diye Türkiye’ye gelmedi

Türkiye Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sınırlarını terör unsurlarından arındırmaya çalışırken yurt dışında yapılan kara propaganda sonucu ‘Türkiye savaştaymış' gibi bir algı oluşturuluyor.

İstanbul'da iş makinesi yedek parçaları işi ile ilgilenen VMP Mühendislik’in sahibi iş insanı İsmet Mert Arslan'ın İsveç'in büyük makine parçaları firmalarından Olssos i Ellös ile İstanbul'da yapacağı toplantı İsveçli firmanın Barış Pınarı Harekâtı'nı öne sürmesi sebebiyle iptal edildi.

Firma yetkililerinin gönderdiği ve sozcu.com.tr tarafından da görülen elektronik postada şirket yetkilileri ‘savaş olan ülkelere çalışanlarını göndermediklerini' söyleyerek ziyareti ertelediklerini belirtti.

Firma yetkilisi tarafından gönderilen elektronik postada şu ifadeler yer aldı:

Çalışanlarımızın güvenliği sebebiyle Türkiye'ye önümüzdeki hafta yapacağımız seyahati iptal ediyoruz. Savaş olan ülkelere çalışanlarımızı göndermemek gibi katı bir politikamız var, Türkiye ve Suriye arasındaki durum bu geziyi ertelememiz gerektiği anlamına geliyor. Çok üzgünüm umarım bu durum bir an önce düzelir ve yakın gelecekte geziyi tekrar planlayabiliriz.

‘TÜRKİYE SAVAŞTA OLAN BİR ÜLKE GİBİ DAVRANIYORLAR’

Aldığı elektronik posta karşısında şaşıran İsmet Mert Arslan, “Türkiye savaşta olan bir ülke gibi davranıyorlar. Aldığım elektronik posta karşısında çok şaşırdım” diye konuştu.

Norveç ve Finlandiya Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı alırken İsveç'ten Türkiye'ye herhangi bir yaptırım açıklaması yapılmamıştı.