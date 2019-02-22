Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alımı sınavı ne zaman? İşte EPDK personel alımı başvuru şartları…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alımı Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar 25 Şubat–4 Mart 2019 tarihleri arasında başvurabilirler. Giriş sınavına başvurular, son başvuru tarihi olan 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilir.

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I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 04/03/2019 itibarıyla taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilmemiş olmak.