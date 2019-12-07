Faşist İtalyan politikacı içinde Türk fındığı var diye Nutella’yı sevmiyormuş!

Faşist İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için artık Nutella hayranı olmadığını söyledi.

İtalya’nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella’yı artık sevmediğini söyledi.

Salvini, Ağustos ayında partisinin pozisyonunu güçlendirmek için gidilen seçimde iktidarı kaybetti.

BBC Türkçe’de yer alana habere göre; Başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Salvini, ülkenin gıda ürünlerini, “önce İtalya” ifadesiyle sık sık siyasi propaganda aracı yapıyor.

Kakaolu fındık kreması Nutella’yı artık sevmediğini söyleyen Salvini, ürünün sahibi Ferrero şirketine İtalyan fındığı kullanma çağrısı yaptı.

Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 70’ini karşıladığı fındığın, en büyük alıcısı İtalyan Ferrero şirketi.

‘TÜRK FINDIĞI KULLANILDIĞINI ÖĞRENDİM’

Söz konusu çıkışı ülkenin kuzeyindeki Ravenna kentinde yapan Salvini, “Nutella’da Türk fındığı kullanıldığını öğrendim, ben İtalyan ürünleri kullanan şirketlere yardımcı olmayı tercih ediyorum” dedi.

İtalya, dünya üretiminin yüzde 20’si ile Türkiye’nin ardından ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Salvini sonrasında Twitter hesabı üzerinden Nutella için yaptığı açıklamayı yumuşattı ve şirkete İtalyan çiftçileri destekleme ve “İtalyan ürünleri kullanma” çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Matteo Renzi ise Salvini’yi ulusal meseleleri görmezden gelmekle eleştirdi.

‘AGANİGİ NAGANİGİ’

Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda çalışan Fındık Tanıtım Grubu fındık satışlarını artırmak için 1999 yılında bir reklam kampanyası başlatmıştı. Reklamda Özkan Uğur bir fındık satıcısını canlandırarak fındığın faydalarını anlatıyordu. Reklam filmi ünlü reklamcı Ali Taran’ın firması tarafından çekilmişti.