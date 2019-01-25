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Garanti Bankası, dış ticaret finansmanında “Türkiye’nin En İyisi” ödülünü aldı

Dış ticaret finansmanı alanında müşterilerine iyi çözümler sunan Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 9. kez “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası” seçildi. 

11:37 -
Haberler Ekonomi
Garanti Bankası, dış ticaret finansmanında “Türkiye’nin En İyisi” ödülünü aldı

Ödülle ilgili konuşan Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu alanda uzun yıllara dayanan birikimimiz sayesinde müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha ‘Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz. Daima müşterilerimize en iyi fırsatları sunarak değer yaratan ve küresel arenada tercih edilen banka olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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