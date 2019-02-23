‘İnan Kıraç 4.1 milyon eurosunu kaptırdı’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fransa’daki bir dolandırıcılık vakasını köşesine taşıdı. Fransız televizyonunda canlandırmasıyla yayınlanan öyküde bakan kılığına giren bir dolandırıcı, milyonlarca euro para topluyor. Profesyonel dolandırıcının mağdurları arasında Türk iş adamı İnan Kıraç da bulunuyor.

İşte Fatih Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü:

2015 yılında, dönemin Fransa Savunma Bakanı Jean Yves le Drian'ı taklit eden bir dolandırıcı, Fransız televizyonunun iddiasına göre 80 milyon avroya yakın bir para toplamış.

(Soldaki gerçek bakan, sağdaki TV canlandırmasındaki sahte bakan)

Ancak bu dolandırıcı Parsadan'a oranla biraz daha donanımlı.

Öncelikle Fransız Bakan'ın çalışma odasının bir kopyasını yaptırmış.

Ağır lambrilerle kaplı, arkasında Fransız ve AB bayrakları olan tam bir Bakan makam odası…

Daha sonra Bakan le Driand'ın birebir bir maskesini yaptırıp, kendisini Bakan'a benzetmiş.

Ardından da Fransa'nın önemli işadamlarını, Fransa ile yakın ülkelerin siyasetçilerini, kilise yöneticilerini, Fransa ile iş yapan yabancı işadamlarını aramaya başlamış.

Aradığı kişilere cihatçı teröristler tarafından kaçırılan bir Fransız gazeteciyi kurtarmak için para gerektiğini ancak Fransa'nın terörle mücadele tavrından dolayı devletin bu parayı doğrudan teröristlere ödemesinin mümkün olmadığını söyleyerek her birinden milyonlarca avro talep etmiş.

“Merak etmeyin, bu parayı Fransa devleti size daha sonra ödeyecek ama teröristlere doğrudan veremediğimiz için önce sizden alacağız” demiş.

Bu yolla topladığı para televizyon haberinin iddiasına göre 80 milyon avro civarı.

Konunun bizi ilgilendiren tarafı ise dolandırılanlar arasında bir de Türk işadamının olması.

Haber bu işadamını şöyle tanımlıyor:

“Türkiye'nin en önemli işadamlarından biri ve Fransa'nın dostu”

Ve ekranda tanıdık bir yüz.

İnan Kıraç.

Habere göre en fazla para kaptıran kişi de İnan Kıraç olmuş.

İddiaya göre tam 41 milyon avro…

Peki bu haber doğru mu?

Geçelim aşağıdaki yazıya.

Ben bu haberi izleyince açık söyleyeyim inanmadım.

İnan Kıraç'ı tanıyan biri olarak böyle bir yöntemle 41 milyon avro dolandırılamayacağını düşündüm.

Kıraç hayır işlerini sever, yardımseverdir ama 41 milyonu böyle bir kalemde kaptırmaz dedim kendi kendime.

İnan Kıraç ile Galatasaray meselelerinden dolayı pek anlaşamadığımız için de bir ortak dostumuzu aradım.

“İnan Abiye sorar mısın, Fransız televizyonunda çıkan haberden haberdar mı? Hakikaten 41 milyon avro kaptırmış mı?”

Dostumuz Kıraç'a sormuş.

Haber yüzde 10 oranında doğru.

Evet, İnan Kıraç Fransız Parsadan'ına para kaptırmış.

Ama 41 milyon avro değil.

4.1 milyon avro.

Yani Fransız televizyonu olayı 10 katı abartmış.