Kahvenin online siparişlerdeki hızlı yükselişi

Son yıllarda sayısı hızla artan zincir kahve dükkanları ve yeni nesil kahveciler nedeniyle değişen kahve tüketim alışkanlıkları, yeni kahve türlerine ve kahve dükkânlarına olan ilgiyi arttırıyor. Yemeksepeti’ndeki kahveci sayısı geçen yıla göre yüzde 85 artarken, kahve siparişlerinde de yüzde 80 artış yaşandı.

Hem zincir kahve dükkanlarının artması hem de butik kahvecilerin artmasıyla birlikte kahvenin günlük hayatın bir parçası haline gelmeye başladığını belirten Yemeksepeti Vale Ürün Müdürü Merve Kesat “Kahve bugün sadece dışarıda tüketilen bir ürün olmaktan çıkıp online siparişlerde de tercih edilen bir ürün olmaya başladı. Kahve bugün tüketicilerin hem ofise hem eve sipariş vermeyi tercih ettikleri bir keyif haline dönüşüyor. Artan talep ve yeni nesil kahve kavramı ile Yemeksepeti'ndeki hem zincir hem de yeni nesil kahvecilerin sayısı artıyor.” dedi.

Yemeksepeti'ndeki zincir ve butik kahvecilerin sayısının geçen yıla göre yüzde 85 arttığını vurgulayan Merve Kesat, “Bu artışta en önemli faktör, geçtiğimiz yıllarda “Artık hiçbir lezzet ulaşılmaz değil” mottosuyla hayata geçirdiğimiz Vale hizmetimiz diyebilirim. Paket servisi olmayan küçük işletmelerin diğer Yemeksepeti restoranlarının kuryelerinden faydalanabildikleri bu hizmet sayesinde kahve dükkanlarının sayılarında oldukça önemli bir artış yaşadık.” dedi.

EVE SİPARİŞ YÜZDE 63, OFİSE SİPARİŞTE YÜZDE 55 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıla göre sipariş oranı yüzde 80 artan kahvenin; ofislere ve evlere verilen siparişlerinde de önemli bir artış yaşanıyor. Kullanıcıların ofislerine verdikleri siparişleri yüzde 55 arttırırken, kahvenin evlere siparişlerinde yaşanan yüzde 63'lük artış, yeni nesil kahvenin tüketim alışkanlıklarının değişiminde çarpıcı bir veri olarak öne çıkıyor.

KADINLAR ÖNDE

Kahvenin insanı daha mutlu hissettirdiğine yönelik pek çok bilimsel araştırma da bulunuyor. Örneğin bir araştırmada kahve içenler, hiç içmeyenlere oranla yüzde 10 oranında daha az depresyona giriyor. Bir diğer araştırmada ise kahve tüketiminin hem erkekler hem de kadınlar için intihar oranını yüzde 50 civarında düşürdüğünü söylüyor. Kahvenin mutluluk vermesinin nedenini ise, içindeki güvenilir antioksidanlara bağlıyorlar.