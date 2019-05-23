Kocaeli Üniversitesi 24 öğretim üyesi alımı ilan detayları belli oldu

Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan öğretim görevlisi alımı ilanı, bu noktada iş arayanların dikkatini çekti. ilan.gov.tr’de yayınlanan Sakarya Üniversitesi personel alımı ilanına göre 24 kişi işe alınacak.

AÇIKLAMALAR

Doçent kadroları devamlı statüdedir.

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Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan formu doldurularak birer örneklerini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.