Koç’un Pastavilla’yı devrine onay çıktı

Rekabet Kurulu, Koç Grubu’na ait Tat Gıda’nın Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda’ya satışına onay verdi.

Şirket’ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “2 Ağustos 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir” denildi.

Geçen aylarda Tat tarafından yapılan açıklamada söz konusu gıda markalarının ciro payının düşük olduğuna vurgu yapılmış unlu mamüller ve makarna alanından çıkılmak istendiği belirtilmişti.

DHA