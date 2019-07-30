Kurban Bayramı öncesi şok! Bakanlığın dağıttığı hayvanlarda veba şüphesi, o il karantinaya alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Hayvancılığını geliştirmek üzere yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi kapsamında vatandaşlara koyun dağıtmıştı. Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde de Çanakkaleli 10 çiftçiye 70 kadar koyun dağıtılmıştı.

Aldıkları hibe hayvanlara köylerinde bakmaya başlayan çiftçiler, teslimden kısa süre sonra hayvanların hastalanarak ölmeye başladığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hayvanların ani ölümü köylerde büyük panik yaratırken yetkililer ise hemen harekete geçti. Merkeze bağlı köylerde hayvanlara veba aşısı yapılmaya başlandı.

KOYUNLAR KONYA'DAN GELDİ

Çanakkaleli genç çiftçilere teslim edilen hayvanların, kulaklarına takılan plaka kayıtlarının Konya iline ait olduğu gösterdiği öğrenildi. Yetkililer ise hayvanların Konya’da sisteme kayıt edilmiş olsa bile yurt dışından getirilmiş olabileceğini belirttiler.

HAYVANLARDA VEBA İDDİASI

70 kadar hayvanın kaçının hastalık nedeniyle öldüğü henüz açıklanmazken, hayvanların ölümüne sebep olan hastalığın veba olduğu öğrenildi. Yetkililer hayvanlardaki hastalığın tam ne olduğunu İstanbul’a gönderilen numunelerden alınacak kesin sonuçlar sonrası tespit edilebileceğini söyledi. Önlem amaçlı müdürlükçe Çanakkale karantinaya alınarak hayvanların nakil ve satışlarının engellendi.