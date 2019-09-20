TÜİK: LPG’li araç oranı doyuma ulaştı diyor! Ustalar harıl harıl çalışıyor

Halil ATAŞ / Müslüm EVCİ / Evren DEMİRDAŞ / Tamer YAVUZ

Benzin ve motorin zamları Türkiye'nin sürekli gündeminde… Fakat bir de LPG gerçeği var. Son bir ayda LPG'nin litresi 8 kuruş zamlandı. İstanbul'da 3.36 TL'ye satılan LPG'nin litre fiyatı 3.44 TL'ye kadar çıktı. TÜİK'in rakamlarına göre ise LPG'li otomobiller piyasada doygunluğa ulaşmış gözüküyor. Geçen yılın Temmuz ayından bu yana piyasadaki otomobillerin LPG'li olma oranı yüzde 38 ile yüzde 37.7 arasında değişiyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 493 bin 57 adet otomobilin %37,7’si LPG’li. LPG en fazla tercih edilen yakıt türü.

Benzin ve motorin fiyatlarına ardı ardına yapılan zamlar sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.76 TL'den 7.11 TL'ye, Ankara'da ise 6.85 TL'den 7.20 TL'ye , İzmir'de ise 6.83 TL'den 7.18 TL'ye çıkmıştı.

LPG'li otomobillerin oranı resmi istatistiklerde doygunluğa ulaşmış gözükmesine rağmen işin ustaları araçlarına LPG taktıranların oranında büyük bir artış olduğunu söylüyor.

‘100 TL BENZİN YERİNE 50 TL LPG ATIYOR’

Sözcü Bursa, Konya, Elazığ ve Edirne'de otogaz kullanıcılarına ve sanayi ustalarına LPG piyasasındaki son durumu sordu… Bursa’da benzinli otomobillere sıralı oto gaz sistemleri takan firma sahibi Mehmet Yönel, sürücülerin 100 TL benzin almaktansa 50 TL LPG satın almayı tercih ettiğini söyleyerek şu ara işlerinin oldukça iyi olduğunu belirtti.

‘BUJİ KABLOLARININ BAKIMI YAPILMALI’

Yönel son bir yılda 500 otomobile LPG sistemi taktığını söylerken LPG'li araçların bakımı konusunda da uyarılarda bulunarak, “Buji kablolarının periyodik bakımları yapılmalı ki ateşlemesi güçlü olsun.” Diyor. Yönel'in verdiği bilgilere göre LPG sistemlerinin fiyatları 1.800 TL’den başlıyor, 7 bin TL’ye kadar çıkıyor.

‘SON ZAMLARDAN SONRA ARABAMI TÜPLÜYE ÇEVİRDİM’

Samsun'da su dağıtım işiyle uğraşan Murat Ayvaz (44) 20 yıldır araç kullandığı ama son 2 yıldır tüplü araç kullandığını belirterek, “Mazota gelen son zamlardan sonra arabamı tüplüye çevirdim. Beklendiği gibi, fazla bir farkı olmadı, gayet rahat, gidişinde bir sıkıntı yaşamadım. Çok aşırı yüklemediğiniz sürece, ticariler için söylüyorum bir problem olmuyor” diye konuştu.

‘YÜZDE 30’A YAKIN BİR ARTIŞ VAR’

Konyalı LPG ustası Orhan Özben benzin ve motorine gelen zamlardan dolayı aracını LPG'liye dönüştürmeye gelen çok fazla müşterileri olduğunu kaydederek, geçen seneye göre işlerinin yüzde 30’a yakın bir artış olduğun söyledi.

Özben şöyle konuştu; “Konya’da LPG işi yapan en eski ustalardan birisiyim. Bu işi ilk yapmaya başladığımızda insanlar araçlarına tüp taktırmaya korkuyordu. Ama zamanla insanlar korkulacak bir durum olmadığını anladı ve araçlarına tüp taktırmaya başladı.”

‘BELİMİZİ DOĞRULTAMAZ OLDUK’

Konyalı LPG’li araç kullanıcısı Nurettin Kozan, zamlardan dolayı artık bellerini doğrultamaz hale geldiklerini belirterek, “Bu zamanda benzinli araçlara binmek bir hayal oldu. Benim aracım LPG’li olduğu için diğer akaryakıtlara göre maddi olarak daha uygun. Arabamı değiştirsem bile yine LPG’li araç tercih ederim. Etrafımdaki birçok insan da artık benzine para yetiştiremediğinden dolayı aracını LPG’liye çevirdi” şeklinde konuştu.

‘GELEN ZAMLARDAN DOLAYI TÜP TAKDIRDIM’

Benzine gelen zamlardan dolayı arabasına tüp taktırmak zorunda kaldığını belirten Necmettin Ersöz ise LPG'li araç kullanmaktan memnun değil. Ersöz aracının performansının düşük olduğunu yokuş çıkmanın ise ‘tam bir işkence' olduğunu ifade ediyor. Ersöz, “

şu ifadeleri kullandı; “Cepte para olmayınca mecbur kaldık tüpü taktırdık ancak tabi benzinli araçtaki performansı göstermiyor. Gelen zamlardan benzin arabaya binmek bizim için lüks oldu” diyor.

‘GELEN ZAMLARDAN DOLAYI BENZİN ALAMIYORUZ’

Gazlı araçlarla benzinli araçların performanslarının aynı olmadığını ifade eden Musa Tuğrul simli bir başka LPGli araç kullanıcı ise, “Benzinle gazın performansları da aynı olmuyor gazlı çalışan araçların performansları yüzde 70 düşer ve gazın araçlara zararı var” ifadelerini kullandı

‘YAKINDA ALTIMIZDAKİ ARAÇTA GİDECEK’

Benzin bizim için lüks diyerek sözlerine başlayan LPG'li araç sürücüsü Mustafa Yeter ise, “Her sabah zamlarla uyanmaya başladık. Biz de çareyi tüp taktırmakta bulduk ne edelim ya arabayı satacağız ya tüp taktırarak bir süre daha arabayı kullanacağız” diye konuştu.

‘UZUN YILLARDIR KULLANIYORUM’

Edirne'de yaşayan Ali Özdoğan adlı sürücü uzun yıllardan beri benzin yerine LPG'li araç kullandığını belirterek memnun olduğunu söyledi.

Sürücü Özdoğan, “Uzun yıllardan beri kullanıyorum. LPG akaryakıtından memnunun, benzine göre o kadar fark ediyor ki, 250 kilometrede 76 kilometrelik gaz aldım” diyerek benzine göre daha avantajlı olduğunu ifade etti.