Moody’s’den Türkiye’ye dolar uyarısı!

Moody’s tarafından bugün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan değerlendirmede, “Bankaların fonlama profilinde yabancı para mevduatın konsantrasyonunun yükseldiği göz önüne alındığında son düzenlemeler mevduat sahibinin güvenini zedelediği için… Türk bankaların kredi (notu) niteliği açısından olumsuz” dedi.

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BDDK bazı hesap sahiplerinin yüksek frekanslı döviz alım satış işlemleri gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, gerçek kişiler tarafından yapılan 100,000 dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini geçen hafta bildirdi.

REUTERS