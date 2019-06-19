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OPEC Olağan Toplantısı 1 – 2 Temmuz tarihlerine ertelendi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), sıradaki toplantısının 1 - 2 Temmuz tarihlerinde Viyana'da yapılacağını duyurdu. OPEC ve OPEC+ toplantıları için önceden 25 ve 26 Haziran tarihleri belirlenmişti.

17:13 -
Haberler Ekonomi
OPEC Olağan Toplantısı 1 – 2 Temmuz tarihlerine ertelendi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye ülkelerin bakanlarıyla yapılacak sonraki toplantıyı 1 Temmuz’a erteleme konusunda anlaştı.

OPEC’in internet sitesinde yer alan yeni tarihlere göre OPEC üyesi olmayan ancak OPEC ile işbirliği yapan ülkelerin toplantısı 2 Temmuz’da yapılacak.

OPEC ve işbirliği yapan ülkeler başlangıçta 25-26 Haziran’da biraraya gelmeyi planlıyorlardı. OPEC ve bu ülkeler petrol üretim politikasını ele almak üzere önümüzdeki toplantıları için yeni tarih konusunda bir aydır görüşüyorlar.

REUTERS

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