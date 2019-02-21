QNB Finansbank çalışma saatleri 2019: QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… QNB Finansbank sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? QNB Finansbank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, QNB Finansbank çalışma saatleri 2019…

QNB FİNANBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

QNB Finansbank hafta içi her gün sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da giren QNB Finansbank 13:30'da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00'a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. QNB Finansbank şubeleri hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

QNB Finansbank ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No: 215 4.Levent- Şişli – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

QNB Finansbank Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 (212) 318 50 00

QNB Finansbank Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 222 0 900

QNB FİNANSBANK HAKKINDA KISA BİLGİ

26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur. Türkiye’de halka açılan ilk özel sektör bankasıdır. Finansbank, 2016 yılının Haziran ayında Katar’ın en büyük bankalarından biri olan Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından satın alınmıştır. Bankanın Finansbank olan adı, 20 Ekim 2016 tarihinde QNB Finansbank olarak değiştirilmiştir.

QNB Group, iştirakleri ve bağlı şirketleriyle birlikte üçten fazla kıtada 31’den fazla ülkede geniş kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesiyle 4.300 ATM ağıyla, 1.200’den fazla lokasyon ve toplam 29.500 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.