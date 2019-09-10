Sarımsağın fiyatı 50 TL’yi gördü

Tamer Yavuz-İsmail Akduman

Türkiye’nin en önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yağmur ve dolu nedeniyle, 25 bin ton olarak beklenen rekoltede yüzde 45 zarar meydana geldi. Tarlada büyüklüğüne göre 5-25 lira arasında satılan sarımsak marketlerde 40-50 lirayı buldu. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, rekolte kaybının fiyatları arttırdığını belirterek, “Bu rakamlar tarladaki fiyatın 2 katı. Maalesef üreticimizin cebine giren bir şey yok” dedi.

ESNAF 2 KATINA SATIŞ YAPIYOR

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda yapılan üretim sonucunda bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte beklendiğini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Butur, Taşköprü sarımsağının coğrafi işarete sahip olduğunu, tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını belirtti.

Butur, “Bu yıl 25 bin ton rekolte bekliyorduk. Ancak dolu ve sağanak yağmur gibi doğal afetler nedeniyle yüzde 45 rekolte kaybı yaşandı. Sarımsağa hastalık bulaştı. Market ve pazarlarda 40-50 liradan satılıyor ancak tarlada büyüklüğüne göre 5-25 lira arasında fiyatları değişiyor. Yani esnaf 2 katına satış yapıyor.

“ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORCU ERTELENSİN”

Sarımsakta çiftçimizin alın teri çok fazla olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Batur, doğal afetten zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini dile getirerek, tarım sigortasına bakanlığın mecburi hale getirmesini talep etti.

EDİRNE'DE SARIMSAĞIN KİLOSU 50 TL

Bu yıl sarımsakta rekoltenin düşük olması fiyatlara da yansıdı. Edirne'de pazarlarda sarımsağın kilosu 50 TL'ye çıktı. Pazarcı esnafı Cengiz Özel, sarımsaktaki ani fiyat artışı olduğunu belirterek, “Çünkü sarımsağın ana vatanı Kastamonu'dur. Normal fiyatları 15 lira 20 lira civarında sattığımız sarımsak dolu yağışından sonra 50 ile 60 lira arasında satmaya başladık. İnsanların tepkisi çok yüksek ama yine de ihtiyaçları olduğu için az da olsa alıyorlar” dedi.

“KABAK 3 LİRADAN 6 LİRAYA YÜKSELDİ”

Pazarcı Tamer Mandacı ise “Domatesi 2 liraya satıyoruz, bunlar Eskişehir domatesi geçen hafta ile bu hafta arasında patlıcan ve biber de fiyat artışı oldu. Patlıcan kilosu 3 liradan 4 liraya, sivri biberinde kilosu 3 liradan, 4 lira ya yükseldi. Patlıcan ve biber deki fiyat artışının sebebi fazla ürün gelmiyor.

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Havaların soğumaya başlaması yerli ürünlerin azalması sera ürünlerine dönülmesiyle fiyatlar artıyor. Kabağın kilosunu 3 liradan satıyorduk, şuan da kilosu 6 lira oldu” diye konuştu.