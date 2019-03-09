Seçim öncesi döviz birikimleri rekor kırdı

Deutsche Welle’den Recep Oktay’ın haberine göre, Türkiye'de vatandaşların ve şirketlerin döviz birikimi 171 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye yükseldi. Ekonomistlere göre geçen Ağustos'ta yaşanan kur şoku ve seçimlere yönelik belirsizlik vatandaşı dövize yöneltti.

DOLAŞIMDAKİ VE BANKALARDAKİ PARANIN YARISINA YAKLAŞTI

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilerlerken, vatandaşlar ve şirketler artan şekilde döviz biriktiriyor. Şubat ayının son haftasında vatandaşların ve şirketlerin bankadaki döviz birikimleri 171 milyar dolar oldu.

Böylelikle döviz birikimlerinde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bunun yanında ülkede döviz birikimleri, dolaşımdaki ve bankalardaki paranın yarısına yaklaştı.

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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp vatandaşların enflasyondaki mevcut seviyeleri tatmin edici bulmamasının da döviz birikimlerinin artmasında etkili olduğunu söyledi.

GEÇEN AĞUSTOSUN ETKİSİ

Prof. Demiralp, “Bankalarda mevduata verilen faiz enflasyon beklentileri gerilediği için düşüyor. Fakat vatandaş beklentiye değil enflasyondaki mevcut seviyelere bakıyor. Enflasyondaki düşüşü tatmin edici bulmayan tasarruf sahibi döviz birikimi tercih ediyor. Bununla birlikte geçen yıl Ağustos ayında yaşanan kur şokunun etkisi ve seçimlere yönelik belirsizlik de bu tercihe yol açıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘SON AÇIKLAMALAR TEDİRGİNLİK YARATIYOR’

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu'na göre son günlerde siyaset cephesinden gelen bazı açıklamalar da vatandaşların Türk Lirası'ndan dövize yönelmesine neden oluyor.

Prof. Dr. Kozanoğlu, özellikle son günlerde Rusya ile varılan S-400 anlaşması ile ilgili açıklamaların gerginlik yarattığını, üzerine kamu bankalarındaki kamu mevduatlarına yönelik faiz tavanı gibi düzenlemelerin de vatandaşların dövize yönelmesinde etkili olduğunu belirtti.

Kozanoğlu geçen sene döviz hesaplarına el konacağına ilişkin aslı olmayan söylentiler nedeniyle döviz hesaplarını boşaltan vatandaş ve şirketlerin de yavaş yavaş sisteme geri döndüklerini ifade ederken, bu durumun döviz birikimlerinin artmasına yol açtığını ekledi.