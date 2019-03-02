Şeker fabrikalarında Polonya korkusu

Polonya'dan gelen kritik haberi değerlendiren Şeker-İş Başkanı İsa Gök, geçen yıl bütün tepkilere rağmen özelleştirilen şeker fabrikalarının geleceğine ilişkin uyarı ve tehlike sinyalinin Polonya'da gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Alman Südzucker firmasının özelleştirme yoluyla satın aldığı Polonya Strzyżów Şeker Fabrikasını kapatacağını ilan etmesinin yanlış özelleştirme politikalarının acı bir sonucu olduğunu ifade eden Gök, “Polonya'nın acı tecrübesini ve pişmanlığını yaşamamak için ülke olarak bu işten ders çıkarmalıyız.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sadece mülkiyetinin el değiştirmesianlamına gelmiyor. Yerli üretici tarafından satın alınan fabrikalar zamanla yabancı şirketlere devredilebilir ve ardından da kapanabilir” dedi.

İBRETLİK DERS

İsa Gök, karara karşı Polonya halkının Brüksel'deki AB Komisyonu binası önünde büyük bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini belirtirken, Polonya'daki 120 yıllık fabrikanın kapanmasının Türkiye için tam anlamıyla ‘ibretlik' bir olay olduğunu söyledi. “Son pişmanlık fayda vermez. Polonya'nın acı tecrübesinden ders çıkaralım” diyen Gök, “Türk şeker piyasası küresel güçlerin iştahını kabartıyor” uyarısında bulundu.