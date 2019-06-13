Kredi kartı asgari borç limitlerinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun %30’una çekti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, daha önce, ödenmesi gereken asgari kredi kartı dönem borcunu; 15,000 TL’ye kadar limitli kredi kartları için %30’u, 15,000-20,000 TL’ye kadar limitli olan kredi kartları için %35’i, 20,000 TL ve üzeri limitli kredi kartları için %40’ı olarak düzenleyen madde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle, ödenmesi gereken asgari dönem borcu, tüm kredi kartı limitleri için %30 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı olmayacağına ilişkin hükümde ise değişiklik yapılmadı.

REUTERS

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