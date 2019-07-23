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Son dakika… Memurların istedikleri maaş zammı belli oldu
Türkiye Kamu-Sen 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.
12:37 -
23 Temmuz 2019
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Son güncelleme:
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12:47
23.07.2019
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