Soyadı değiştirme nereden ve nasıl yapılır?

Özellikle son zamanlarda vatandaşların yapmış olduğu internet aramalarında ad ve soyadı değişikliği gözle görülür bir biçimde artış göstermekte. Bazı kişiler adlarını ya da soyadlarını beğenmeyerek nasıl değişiklik yapabileceklerinin yollarını aramakta. Peki, soyadı değiştirme nereden ve nasıl yapılmaktadır? Bu değişikliği gerçekleştirebilmek için hangi mahkemeye başvurmak gerekiyor? Daha önce soyadı değiştirmeye kararı için ne kararlar verilmiştir? 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu konuyla ilgili olarak neler diyor? Birçok vatandaş tarafından bu soruların cevabı aranmakta… İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz 2018 yılının Aralık ayından itibaren mahkeme kararına gerek olmadan ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri tüm ülke çapında almaya başlamıştı. Bu karar doğrultusunda soyadı değişimi için nereye başvurmak gerekli? İşte konuya ilişkin haberimizin ayrıntıları…

SOYADI DEĞİŞTİRME NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılının Aralık ayında uygulamaya başladığı ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı 8. ek maddesi ile de belirtilen uygulama 3 Kasım 2019 itibari ile sona erdi. Bu tarihe kadar ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyen kişilerin il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyordu.

İlgili 8. Madde;

Ad ve soyadı düzeltilmesi

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.”