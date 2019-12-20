Süt üreticileri birliği Yörsan’a talip

‘Türkiye’de şirketleri bankalar mı kurtarsın yoksa devlet mi kurtarsın?’ tartışması devam ederken bir üretici birliği konkordato sürecinde olan Yörsan’a talip oldu.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Yörsan’ın geçen yıl konkordato sürecine girdiğini, şirketin durumunun başta Güney Marmara ve Ege olmak üzere tüm Türkiye’de süt sektörünü etkilediğini söyledi.

Yörsan’ın büyük bir süt tesisi olduğunu belirten Keskin, bölgedeki birçok süt üreticisinin şirkette parasının kaldığını ifade etti.

Keskin, “Yörsan kurumsal bir firma. Devletin yasalarından yararlanarak konkordato ilan ediyor. Üreticilerin ne günahı var? Üreticilerimiz burada mağdur oldu ve birlikler sayesinde bir nebze de olsa rahatladı.” dedi.

71 İLDE 730 İLÇEDE... Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ülke genelinde 71 ilde 730 ilçede merkez birliğe üye, 305 adet süt üreticileri birliği ve 450 bin üreticisi ile faaliyet gösteriyor. 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan SÜTBİR, ürün kalitesini iyileştirmek, pazarlama gücü arttırmak, üretici haklarını koruma altına alınmak ve kayıt dışı süt üretimini engellemek gibi konulardaki sorunların çözümü noktasında çalışıyor.

“İFLASININ İSTENDİĞİNE DAİR HABERLE DUYUYORUZ”

Yörsan gibi büyük ve tüm Türkiye’de etkili olan bir firmanın “batmasını” istemediklerini dile getiren Keskin, “Yörsan’ın iflasının istendiğine dair haberler okuyoruz. Biz de üretici birlikleri olarak Yörsan’a ortak olmaya talibiz. Biz buraya hissedar olursak o bölgedeki üreticilerin de bir işletmesi olacak. Süt üreticilerinin ürünlerini daha iyi satabilecekleri bir yer haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

Bütün bunlardan dolayı Yörsan’ın idaresinde olmak istediklerini söyleyen Keskin, “Eğer Cumhurbaşkanımız da uygun görürse burayı almak isteriz. Çünkü bu işi en iyi bilen biziz.” dedi.

Keskin, Yörsan’ın daha kötü duruma gelmesini bekleyenler olduğunu, şirkete ortak olmak isterken art niyetli davranmadıklarını kaydetti. (AA)

