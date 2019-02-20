Tuncay Özilhan: Sorunu çözmeye yönelik adımlar görmüyoruz

Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu konulardan bir tanesi sebze- meyve fiyatları ve tanzim satış noktaları… Gıda perakendeciliği de yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan TÜSİAD’ın 49. Genel Kurulunda gıda fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özilhan alınan önlemlerle bir yere varılamayacağı belirtti.

İşte TÜSİAD’ın 49. genel kurulunda konuşan Tuncay Özilhan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplum olarak yüksek adrenalinden yorgun düştük. Artık kavga etmek yerine geleceğimizden konuşmaya ihtiyacımız var. Seçimlerin birinci maddesi yerel kalkınma olmalı. Ekonomide sorunların halkın gözündeki ağırlığının giderek arttığı bir ortam adaylardan beklentimiz vatandaşların yaşam standartlarını nasıl yükselteceklerini ortaya koymalarıdır.

Ağırlaşan makro ekonomik sorunlar arasında fırsat bulup konuşamıyoruz ama yerel kalkınma çok ciddi bir sorun.

‘SADECE ANKARA'DAN YÖNETİLEMEZ'

Topraklarımızı sadece Ankara'dan bakarak yönetmek mümkün değil. Yerel kalkınmada geçmişte yapılan hataların sonuçlarını gıda enflasyonundan işsizliğe bir çok alanda görüyoruz ve yaşıyoruz. Gıda fiyatlarının on yıldan beri enflasyonun üzerinde seyrediyor olması meselenin gıda hava koşullarından kaynaklı olmadığını gösteriyor.

‘GIDADA SORUNU ÇÖZMEYE YÖNELİK ADIMLAR YOK'

Son haftalarda gıda fiyatlarındaki yükselişe karşı önlemler alınıyor ama sorunu çözmeye yönelik adımlar görmüyoruz. 80 milyonu besleyecek çiftçilerin oranı yüzde 10 dan yüzde 3 düştü.

Üretimin azaldığı çiftçiliğin yok olduğu tüketimin hızla arttığı bir durumda gıda fiyat kontrolüyle bir yere varılamaz.

80 milyonluk bir ülke olarak Türkiye'nin gıda ve gıda güvenliğinden taviz vermesi kabul edilemez.Tarıma sanayi kadar önem vermeliyiz. Mutfaktaki yangını döndürmek için adım atarken tarımın sorunlarına değinelim.

‘KISA VADELİ HESAPLAR AĞIR BASTIĞINDA UZUN VADELİ HEDEFLER ISKALANIR'

Kısa vadeli hesaplar ağır bastığında uzun vadeli hedefler ıskalanır. Uzun vadeyi ıskalama lüksümüzün hiç olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Çin'in her alanda hızlı yükselişi ABD'nin dünya liderliğini sarsıyor.

Dünya geçmiş tecrübelerden ders çıkardı. Zaten hissetmekte olduğumuz küresel çaptaki huzursuzluğun artarak devam etmesine hazırlıklı olmamız lazım. Bu durum karşısında dünya çapında güvenebileceğimiz bir kurum yok. AB ile ilişkilerimizin daha istikrarlı ve dengeli olduğunu görüyoruz. AB ile ilişkilerimizi geliştirmek eksiklerimizi tamamlamak bizim avantajımıza.