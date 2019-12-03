Türk işçiler Cezayir’de grevde

Cezayir’in Bechar şehrinde özel bir Türk şirketi bünyesinde askeri hastane inşaatında çalışan Türk işçiler birikmiş ücretleri alamadıkları gerekçesiyle 28 Kasım'da greve başladı. İşçiler yaşadıklarını sorunlar ve grev hakkında açıklama yaptı.

“MAAŞ ALAMIYORUZ”

Grup adına konuşan bir işçi, 12 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

“İçeride biriken maaşlarımızın 12 ay olduğunu belirtmek istiyoruz. Maaşlarımızın düzensiz ödenmesi, başka bir deyişle ödenmemesi durumu yaklaşık 1.5 yıllık süreçtir. Bahsi geçen süreçte Kayı inşaat firması sürekli biz çalışanlardan maaş ödemesinin esnetilmesi ile ilgili destek talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda biz çalışanlar Kayı inşaat firmasına belli zaman dilimlerinde desteğimizi vererek ödemelerin belirtilen esnemeler çerçevesinde kabul ettik. Ancak verilen sözler tutulmadı. Firma maaşlarımızı ödemeye yönelik hiç bir aksiyon yapmamıştır. Bu anlatılanlar sebebiyle grev kararı aldık.”

“ÖDEMELER YAPILACAK”

Kayı Holding yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtilerek; “Cezayir'de faaliyete geçirilen projelerle ilgili hak edişlerin ödenmemesinden kaynaklanan geçici bazı gecikmeler yaşanmıştır. Alındığı an itibarı ile tüm ödemeler yapılacaktır” denildi.