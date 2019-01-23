Türkiye, IMF’ye büyüme tahminini revize ettirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için bu yıl öngördüğü yüzde 0.4 büyüme tahminini değiştirerek, “büyük daralma”ya çevirdi. Kuruluş, güncelleyerek Davos'ta açıkladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'de beklediği büyük daralma, politika sıkılaştırması ve daha kısıtlayıcı dış finansman koşulları nedeniyle “gelişmekte olan Avrupa” ülkelerinin bu yılki büyüme tahminini 1.3 puan düşürerek yüzde 0.7'ye, 2020 yılı büyümesini de 0.4 puan düşürerek yüzde 2.4'e indirdiğini açıkladı. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

ARJANTİN VE TÜRKİYE'YE BAĞLI

“Başta Türkiye'de beklenen büyük daralma, politika sıkılaştırılması ve daha kısıtlayıcı dış finansman koşulları nedeniyle gelişmekte olan ekonomilerin 2019'a ilişkin büyüme tahmini Ekim 2018 tahminine göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 4.5'e düşürüldü, 2020 için de yüzde 4.9 ile sabit tutuldu. Ayrıca Meksika'da özel sektör yatırımlarındaki düşüşün yansıması olarak 2019-2020 büyümesinde de ciddi bir büyüme revizyonu var. 2020'de beklenen sıçrama ise Arjantin ve Türkiye'de 2020'de beklenen iyileşmeye bağlı.”

IMF, küresel büyümenin de 0.2 puanlık düşüşle 2019'da yüzde 3.5, gelecek yıl ise yüzde 0.1 puanlık azalışla yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Ticari savaş gerilimlerinin küresel büyüme için temel risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ve Çin'in beklenenin üzerinde yavaşlamasının da bu unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

CİDDİ YAVAŞLAMA

IMF Başkanı Christine Lagarde, Davos'ta dünyada son 2 yıldır süren büyümenin yavaşlayacağını belirterek, “Riskler artıyor. Bu bir küresel resesyon anlamına mı geliyor? Hayır. Ancak küresel büyümede ciddi bir yavaşlama riski var demek” dedi.

‘Seçimden sonra masaya oturacaklar'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin bu yıl yüzde 0.4 büyüyeceğini açıklayan IMF'nin bu raporla ilk kez Türkiye ile ilgili görüşlerini negatife çevirdiğini belirterek, “Biz söylediğimiz zaman yalanlıyorlar ama IMF bile inancını yitirmiş” dedi. Teşvik ve vergi indirimleri ile kredi yapılandırmaları gibi uygulamalarla açık açık seçim ekonomisi uygulanmasına rağmen IMF'nin daralma tahmininin seçimden sonra Türkiye'yi çok ciddi bir ekonomik programın beklediğinin sinyali olduğunu vurgulayan Öztrak, şunları söyledi:

“Türk bürokratlar yurtdışında sık sık IMF ile program uygulanacağına dair beyanatlar veriyor. IMF şu anda Türkiye'yle masaya oturmaya hevesli değil ama hükümetin çok ciddi talebi var. Çünkü kredibilite için IMF'ye ihtiyaçları var. Bu rapor bir kez daha gösterdi ki, IMF ile bugün itibarıyla söz kesildi. 31 Mart'tan sonra nikah var.”

BM: Türk ekonomisi dirençli, iyileşme 2020'de

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi Uzmanı Yasuhisa Yamamoto, ‘'Türk ekonomisi çok dirençli. Türkiye zor zamanlar geçirdi ama döviz kurundaki volatiliteyi azaltmayı başardı'' dedi. Yamamoto, BM'nin ‘'Dünya Ekonomik Durumu ve 2019 Beklentileri'' raporunda Türkiye'nin yerini değerlendirdi. Rapora göre, küresel ekonomik büyümenin 2019'da yüzde 3 olması bekleniyor ve artan ticari gerginliklerin ise büyümeyi etkileyebileceği uyarısı yapılıyor. Üst orta gelirli ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de 2019'da 1.7, 2020'de ise 2.5 puanlık bir büyüme öngörülüyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE EŞ DEĞER

Yasuhisa Yamamoto, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle enflasyonun yükseldiğini, bu nedenle de Türkiye'nin 2019 büyüme tahminlerini düşük tuttuklarını belirterek, ‘Türkiye için 2019 büyüme tahminimiz düşük ama 2018'in negatif etkilerinin azalmasıyla 2020'de daha fazla iyileşme göreceğiz” diye konuştu.

Merkez Bankası'nın piyasalara saygı duyarak döviz kurunu sabitlemediğini ve dövizin dalgalanmasına izin verdiğini ifade eden Yamamoto, ‘'Karar alıcılar, 2018'deki durumu çok iyi yönetti'' dedi. Yamamoto, sistemsel anlamda da Türkiye'nin altyapı politikasının gelişmiş ülkelere eş değer olduğunu sözlerine ekledi.