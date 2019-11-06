Türkiye’nin büyük şirketleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı!

2018 yılında yaşanan döviz kuru artışından dolayı bir çok şirket ekonomik anlamda zor günler geçirdi. Bu durumun yankıları 2019 yılında da devam etti. 2019 yılında bazı şirketlerin kâr oranları düşmeye devam ederken kimisi de zarar açıklıyor. İşte devlerin üçüncü çeyrek bilançoları…

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding’in üçüncü çeyrek net kârı, %19.2 düşüşle 953 milyon lira oldu. Sabancı’nın KAP’a bildirdiği Temmuz-Eylül dönemi finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrekte holdingin hasılatı %6.4 artışla 4.7 milyar TL, finans sektörü faaliyetleri hasılatı ise %2.4 artışla 9.9 milyar TL oldu.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası’nın üçüncü çeyrek solo net kârı yüzde 12 civarı düşüşle 975.8 milyon lira oldu. Bankanın KAP’a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte net faiz gelirleri 3.83 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri ise 1.28 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu kalemler bir önceki yıl aynı çeyrekte sırasıyla 4.14 milyar lira ve 977.4 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

FORD OTOMOTİV

Ford Otomotiv’in üçüncü çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.4 artışla 454.4 milyon TL oldu. Şirketin KAP’a gönderdiği üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre satış gelirleri de yüzde 19.6 artışla 9.3 milyar lira oldu.

TOFAŞ

Tofaş’ın üçüncü çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 düşüşle 297.9 milyon lira oldu. Şirketin KAP’a gönderdiği üçüncü çeyrek mali tablolara göre satış gelirleri de yüzde 4 düşüşle 4.16 milyar lira oldu.

ARÇELİK

Arçelik’in üçüncü çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 düşüşle 240.3 milyon lira oldu. Şirketin KAP’a gönderdiği üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre bir önceki yıl aynı dönemde 7.7 milyar TL olan toplam hasılatı ise 8.25 milyar TL oldu.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası’nın üçüncü çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 1.3 milyar TL oldu. Bankanın KAP’a gönderdiği solo mali tablolara göre Eylül sonunda toplam kredileri ise 236.7 milyar TL oldu.

GENERAL ELECTRİC

General Electric Co üçüncü çeyrekte 1.3 milyar dolar zarar açıkladı. General Electric geçen yılın üçüncü çeyreğinde 22.96 milyar dolar zarar açıklamıştı. Şirket ayrıca, yıllık nakit akış tahminini eksi 1 milyar dolar ile artı 1 milyar dolar arasından, yatay ile 2 milyar dolar arasına yükseltti. Hisse başına net zarar ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2.64 dolarken, bu yılın üçüncü çeyreğinde 15 sent oldu. General Electric’in gelirleri ise 23.39 milyar dolardan 23.36 milyar dolara geriledi.

ŞİŞECAM

Şişecam’ın üçüncü çeyrek net kârı yüzde 58 düşüşle 430.8 milyon lira oldu. Şirketin KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 6.9 artışla 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

AKBANK

Akbank’ın açıkladığı konsolide olmayan Ocak-Eylül dönemi sonuçlarına göre: Akbank’ın net kârı Temmuz-Eylül döneminde geçen yıla göre %5.3 artışla 1.4 milyar TL, Ocak-Eylül’de %11.9 düşüşle 4.1 milyar TL oldu. Akbank’ın net faiz gelirleri üçüncü çeyrekte %5.9 artışla 4 milyar TL, Ocak-Eylül’de %5.2 artışla 11.1 milyar TL oldu. Akbank’ın net ücret ve komisyon gelirleri üçüncü çeyrekte %29.2 artışla 1.1 milyar TL, Ocak-Eylül’de %37.6 artışla 3.4 milyar TL oldu. Akbank’ın kredileri Eylül sonu itibarıyla 2018 sonuna kıyasla %3.3 artışla 192.6 milyar TL oldu.

TAV

TAV Havalimanları Holding’in ana ortaklık payına düşen kârı yılın üçüncü çeyreğinde 561.1 milyon lira oldu. Şirketin KAP’a gönderdiği üçüncü çeyrek sonuçlarına göre satış gelirleri de 1.54 milyar lira oldu.

ÜLKER BİSKÜVİ

Ülker Bisküvi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 31,7 artışla yaklaşık 1,9 milyar TL'ye ulaştırdı. Türkiye operasyonları yüzde 32, ihracat ve yurtdışı operasyonları ise yüzde 31,1 büyüdü. Şirketin 9 aylık cirosu ise 5.7 milyar TL oldu.

TURKCELL

Turkcell’in üçüncü çeyrekte net kârı geçen yıl aynı döneme göre, operasyonel performans, daha düşük net kur farkı gideri ve ayrılan telsiz ücreti karşılığının etkisiyle 3.3 kat artışla 801.3 milyon lira oldu.

Turkcell’in geçen sene üçüncü çeyrekte net kârı yüzde 60 düşüşle 241.4 milyon lira olurken, bu düşüş net kur farkı giderindeki ve finansal borçlardan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış nedeniyle gerçekleşmişti.

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom üçüncü çeyrekte, geçen yıl aynı dönemde kaydettiği zararı kâra çevirirken, 1.1 milyar TL net kâr açıkladı; 2019 beklentilerini revize etti. Şirket geçen sene üçüncü çeyrekte TL’nin sert değer kaybı sonucu yükselen finansal giderler nedeniyle 2.85 milyar TL zarar açıklamıştı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, “Net kâr, geçen sene üçüncü çeyrekte kaydedilen 2.85 milyon TL net zarar seviyesi ile karşılaştırıldığında; güçlü faaliyet performansı, disiplinli faaliyet giderleri yönetimi ve ılımlı kur ortamı sayesinde kayda değer bir iyileşme ile bu sene üçüncü çeyrekte 1.1 milyar TL olarak gerçekleşti” denildi.