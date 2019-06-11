Türkiye’nin paralı WhatsApp grupları

Türkiye'de ve dünyadaki elektronik mesajlaşma trafiğinin büyük ölçüde üzerinden geçtiği WhatsApp'taki grup konuşmaları artık hayatın bir parçası. Bu grupların paralı olanları ise profesyonellik gerektiren alanlarda hizmet sağlıyor.

WhatsApp üzerinden özel davetle katılınabilinen mesajlaşma gruplarında kimi zaman yatırım tavsiyesi, kimi zaman özel İngilizce, matematik dersleri kimi zaman da astroloji tartışmaları yapılıyor. ‘Uzman' isimler önderliğinde kurulan bu mesajlaşma gruplarına katılmanın yıllık veya aylık bir ücreti var.

BİR GRUP EN FAZLA 256 KİŞİ ALIYOR

Örneğin at yarışı alanında hizmet veren Ankaralı bir grubun kurduğu Whatsapp grupları altılı veya ikili bahis için kurdukları gruplara üye topluyorlar. Mesajlaşma grubuna aylık üyelik ücreti 100 TL. Böyle 10'a yakın grupları var. Her bir grup en fazla 256 kişi alıyor. Grup ganyan oynamak için üye alımlarını yoğunluktan dolayı kapatmış.

Borsa alanında ‘hizmet veren’ bir Twitter ve Instagram hesabı yatırım tavsiyeleri vererek üye topluyor. Bu gruba üye olmak isteyen önce Avusturya'dan alınmış +38 ile başlayan bir cep telefonu hattına ‘merhaba' mesajı gönderiyor. Ardından grup yöneticisi ile anlaşma sağlanırsa grupta kalmaya devam ediyor.

MANİPÜLASYON YAPILIYOR MU?

Yatırım tavsiyesi ve borsa için kurulan gruplar hakkında hisseler üzerinde manipülasyon yaptıklarına yönelik iddialar var. Örneğin gruplara katılan biri bazı borsa WhatsApp gruplarında bir şirketin hisselerinin toplu olarak alınıp satıldığını böylece şirket hisseleri üzerinde manipülasyon yapıldığını iddia ediyor.

YILDA 200 TL’YE MATEMATİK SORUSU

Matematik öğretmenleri kurdukları paralı grupta organize olup, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sorularını çözüyor. Öğretmenler gruba katılan öğrencilerden bir yıl boyunca 200 TL ücret talep ediyor. Karşılığında öğrenci çözemediği sorunun fotoğrafını gruba atıyor, öğretmen soruyu çözüp, çözüm yoluyla birlikte aynı grup üzerinden öğrenciye anlatıyor. Grupta yönetici dahil olmak üzere 5 matematik öğretmeni bulunuyor. Grup üzerinden dönem ödevi yapma hizmeti de veriliyor.

BORSA KRALI: BEN YOUTUBE’A GEÇTİM

Bir dönem yaptığı yatırımlar sebebiyle ‘Borsa Kralı' olarak tanınan ve aynı isimle bir otobiyografi de yayımlayan Nasurullah Ayan sorularımızı yanıtladı. Ayan ücretli Whatsapp grubu kuran önemli isimlerden biri. Ayan kitabını alan isimleri gruba üye yapmış. Ayan grubunda şirket analizleri yaptığını söylerken tüyo veya yatırım tavsiyesi vermediğini söylüyor.

“Grubu kurduğumda büyük portföyü olanlar geldiler. Üç yıldır piyasaların gidişi hakkında sohbet ediyoruz” diyor. Ayan, son günlerde yorumlarını daha çok Youtube hesabına kaydırdığını söylerken, “Youtube'da daha geniş bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. Benim Whatsapp grubun 90 kişilikti. Üç yılda 100'e yakın şirket üzerinde analiz yaptım” diyor.

Yoğun istek üzerine WhatsApp gurubuna 25 kişi daha almaya karar verdik. Katılmak isteyenler 10 ciltli veya 20 normal kitap almalı.Mesaj ltf — Nasrullah AYAN (@nasrullahayan) April 3, 2017

2 YILDAN 5 YILA HAPİS CEZASI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 14 Aralık 2009 tarihinde elektronik ortamda yapılan piyasa yorumları üzerine bir uyarıda bulunmuştu. Kurum burada yatırım danışmanlığı hizmetinin aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar ve portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabileceğini söylemişti. SPK kanuna göre yetki belgesi olmadan yatırım danışmanlığı yapmanın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve elde edilen menfaatin üç katından az olmamak üzere para cezası bulunuyor.

GARANTİ VEREN SUÇ İŞLİYOR

Sermaye piyasaları alanında uzman olan avukat Resul Özmen sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada grupların ‘kazanma garantisi' vermesi veya şirket içlerinden haber alarak işlem yapmaya teşvik etme durumları olursa yatırım tavsiyesi veren kişiye ceza verilebileceğini söylüyor.

Whatsapp grupları medyanın da kullandığı bir iletişim aracı, haber ihbarları zaman zaman Whatsapp gruplarından da geliyor. Sitemiz Sözcü.com.tr whatsapp ihbarlarını aktif olarak kullanıyor. Öte yandan yeni nesil gazetecilik yapan bazı mecraların Whatsapp grupları sohbetlerini haberleştirmesi de fark yaratıyor.

WHATSAPP GRUBU KONUŞMA KURALLARI ADABI NE OLMALI?

Kısa bir arama yapıldığında Türkiye’deki açık veya özel Whatsapp gruplarına ilişkin olarak kapsamlı bir inceleme yazısına pek rastlanmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Ahmet Emre Bilgili WhatsApp gruplarının işleyişi üzerine 2016 yılında İstanbul Ticaret Odası gazetesinde ‘Whatsapp gruplarının işleyişi üzerine’ isimli bir bir makale kaleme almıştı. Bilgili ile görüşmemizde mesleki amaçla veya kişisel olarak katıldığı WhatsApp gruplarında konuşmaların dağınık olması ve resmi toplantı ve görüşme kurallarına uyulmaması sebebiyle yazıyı kaleme aldığını ifade ediyor. Bilgili yazısında Whatsapp grubu konuşma kurallarını 14 maddede özetliyor. Bu 14 maddeden bazıları şunlar:

Her şeyden önce WhatsApp grup yöneticisi, işinin sadece grubu kurmak olmadığını asıl görevin yönetmek olduğunu bilmeli ve grubun neden oluşturulduğunu, hedefini ve kurallarını ilan etmelidir.

Sözgelimi grup üyelerinden birinin yakını vefat ettiğinde gruptan biri bunu üyelere duyurur. Define ilişkin bilgiler verir. Fakat bütün üyeler cenaze sahibine taziyelerini buradan ayrı ayrı bildirmemeli. Bir anda grup sayısı kadar taziye mesajı taziye sahibini de üyeleri de rahatsız eder.

Grubun bir amacı olmalı ve paylaşımlar bu amaç çerçevesinde olmalıdır.

Mesajlara ilk başlarken ‘önce selam sonra kelam' düsturuyla hareket edilmeli, kısa ve öz yazılmalı. Kurulan cümleler mutlaka anlaşılır olmalıdır.

KAZANÇ NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

Maliye uzmanlarının yorumlarına göre para karşılığı girilen WhatsApp gruplarında bir fatura kesilmiyorsa kazanç vergilendirilmemiş kabul ediliyor ve devlet vergi kaybına uğruyor. İnternet üzerinden ticaret yapan şirketler prosedür olarak vergileri, aylık, 3 aylık ya da yıllık olarak beyan etmeleri gerekiyor. Grup yöneticisi hizmetini danışmanlık olarak tanımlayıp serbest meslek makbuzu da kesebilir. Bunların olmadığı durumlarda devlet vergi kaybına uğruyor.

‘KÂRA GEÇENE KADAR PARA ALMADI’

Bitcoin üzerine kurulan bir gruba üye olan bir kişi gruba üye olurken bir ücret ödemediğini gruptaki tavsiyeler üzerinden yapılan al satlar sonucu grup kurucusunun yüzde 5 komisyon ile çalıştığını söylüyor. Eğer yapılan işlem sonucu grup üyesi para kazanmazsa kâra geçene kadar grup kurucusu ücret almıyor. Gruba üye olan isim şu ana kadar gruba 300 dolar civarında para ödediğini karşılığını ise daha fazla olarak aldığını ve grupta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söylüyor.