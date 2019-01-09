TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten önemli açıklamalar

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bilecik, seçime doğru açıklanan müjdeler için 'orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye olumsuz yansıyacak' diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Fox TV’de İsmail Küçükkaya’ya canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Bilecik’in açıklamalarından satır başları:

2018 özellikle iş dünyasını müthiş yoran bir yıl oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2019’a aktardığımız negatif değerler var. Örneğin enflasyon. 2018’de aşırı kur dalgaları ve negatif resimler bankaların da bilançosunu düşürmesine neden oldu. Reel sektör bir nakit sıkıntısı yaşıyor. 2019’da ittihatlı bir iyimserlik içinde olmalıyız.

350 BİN İŞLETMEYE KAYNAK

Böyle bir aksiyonu aldığınız zaman bunlar kısa vadede inanılmaz olumlu. Ancak orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak.

‘AB İLE OLUMLU ÇİZGİNİN YÜKSEK OLMASI LAZIM’

Ekonomide ön görünürlülüğün sağlanması için iki çok önemli iki şey var. Güçlü kurullar ve kural temelli politikalar. Yapısal reformlar ile beraber ekonominiz daha rekabetçi olur. AB ile olumlu çizginin çok yüksek seviyeye çekilmesi gerek.

Konuşmamız gereken istikrar. Ekonomik olarak başarıyı biraz daha bağımsız yargıda demokraside aramamız gerek. Kutuplaştırmayı keskinleştirecek yapı saygı ve barış çizgisine girmeli. Bu hoşumuza gitmeyen tablolardan bir tanesi. Biz bunun şiddetle önlenmesinden yanayız. İyi eğitilmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Yeni jenerasyonun yeşereceği zemini bizim genişletmemiz gerek. ‘Fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister’ bizde var.

‘2 BİN TL ASGARİ ÜCRET TABİİ Kİ YETMEZ’

Olumlu bir gelişme. Asgari ücret meselesi Türkiye’nin büyük bir bölümünü ilgilendiriyor. Yüzde 26 olarak baktığımız zaman çok uygun görünüyor ancak miktar olarak bakıldığı zaman, 2 bin TL tabiki yetmez. İlk günden beri bastırdığımız konu verginin yaratmış olduğu yüklerin OECD seviyesine inmesi. Esas kalkınma için birlik beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Türkiye’den bir dünya markası çoktan çıktı; Atatürk…