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TÜSİAD’dan yılbaşı mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sozcu.com.tr
11:59 -
Haberler Ekonomi
TÜSİAD’dan yılbaşı mesajı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowki yılbaşı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaslowski paylaşımında, “Özveriyle çalışmamız, empatiyi, diyaloğu daha fazla önemsememiz, dünyadaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmamız gereken yeni bir on yıla giriyoruz. 2020'lerde bu yönde ilerleyen, demokrasi ve ekonomisi ile güçlü, refah içinde bir Türkiye inancıyla herkese mutlu yıllar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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