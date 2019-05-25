Varlık Fonu Meclis’e hesap veremedi

Büyük umutlarla kurulan ancak bugüne kadar herhangi bir varlık gösteremeyen Türkiye Varlık Fonu'nun Meclis denetimi 7 aydır yapılamıyor. Geçen yılın ekim ayında görüşülmesi gereken fonun hesaplarını o günden bu yana görüşemeyen Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP ve HDP'li üyeleri adeta isyan etti.

CHP'li Bülent Kuşoğlu, yerel seçimler nedeniyle nisana ertelenen görüşmenin hâlâ yapılamadığını belirtirken aynı şekilde Merkez Bankası, Sayıştay ve TÜİK hesaplarını da inceleyemediklerini bildirdi. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda yapılacağı sözünü verdi.

DENETİM GÖREVİ VAR

Türkiye Varlık Fonu ile Merkez Bankası, Sayıştay ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Meclis'e hesap verme sürecinde yaşanan tıkanıklık, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yine birinci gündem maddesi oldu. Oturumda gündem dışı söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Türkiye Varlık Fonu'nun hesaplarını denetleme görevi verildiğini, ancak geçen yılın ekim ayından bu yana bir türlü denetimi yapamadıklarını söyledi. İktidarın 2019 yılı bütçe görüşmelerinden hemen sonra fonun hesaplarını komisyona getirme sözü vermesine rağmen hala bu sözün yerine getirilmediğini belirten Kuşoğlu, en kısa sürede fonun Meclis'e gelmesini istedi. Kuşoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın her 6 ayda bir Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na brifing vermesi gerektiği halde bu bilgilendirmenin de yapılmadığını belirtirken, “Sayıştay ve TÜİK'le de birer toplantı yapıp bilgilendirme talebinde bulunmuştuk, o da gündeme alınmıştı. Bu kurumların da gündeme alınmasını bekliyoruz” dedi.