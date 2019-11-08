Vergiyi değil üretimi artırın

Ağır vergi yükü içeren düzenlemeler ve artan maliyetlerle oldukça zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan iş dünyası, 2020'deki gidişatı Türkiye'nin ekonomik gücünün belirleyeceğine dikkat çekti. Türkiye'nin krizden çıkma ve düşük büyüme patikasında kalma ikilemine düştüğüne işaret eden sanayi ve ekonomi dünyasının önde gelen temsilcileri, dünyada büyüme dinamikleri değişirken Türkiye'nin daha fazla vergiye değil daha fazla üretime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ZOR VE ÇETİN BİR YIL

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ev sahipliğinde “Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları” ana teması ile düzenlenen Rekabet Kongresi'nde konuşan iş dünyasının temsilcileri artan vergi yükü ile maliyetlerin özellikle sanayi üzerinde büyük yük yarattığına dikkat çekti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, zor ve çetin bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını aktardı. 2020 için “Küresel sistemin bir parçası olan ülkemizin askeri kapasitesi ve diplomatik yetenekleri kadar iktisadi gücü, 2020 yılının nasıl geçeceğini belirleyecek” diyen Turan, Türkiye'nin dünyadaki popülizm akımına kapılmadan politikalarını belirlemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin özellikle verimlilik yaratmada son 10 yılda ciddi problem yaşadığını kaydeden Turan, şöyle devam etti:

“Rekabetçiliğimizin üzerindeki vergi ve enerji maliyetleri baskısını da bir dip not olarak düşmek isterim. Ülkemizin vergi artırımına değil, üretim artırımına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Sanayinin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi asılı duran enerji fiyatlarının da yatırım, üretim ve istihdam iştahını baskıladığını hatırlatmak isterim. Dünyanın popülizm çılgınlığına kapılmadan, ortak akıl ile rasyonel politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor.”

ÜLKELER MARKAYA DÖNÜŞTÜ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de, dünyada rekabet ve ekonomik büyümedeki dinamiklerin değişmeye başladığına dikkat çekerek, Türkiye'nin fırsatları ve riskleri doğru analiz ederek harekete geçmekten başka bir alternatifi olmadığını vurguladı. Batı ülkelerinin üretim maliyetleri düşük olan Doğu'ya karşı rekabet gücünü dijitalleşmeye yatırım yaparak geri kazanmaya çalıştığını anlatan Kaslowski, şunları söyledi:

“Öte yandan Çin başta olmak üzere Doğu da hızla bu perspektifi içselleştirmeye başladı ve önemli gelişmeler de kaydetti. Farklı alanlarda yeni ‘unicorn' ülkeler görüyoruz. Bilişimde Estonya, sanayide Polonya, tarım teknolojilerinde İsrail öne çıkıyor. Bundan 10 yıl önce küresel arenada olmayan ülkeler dijital dönüşüm rüzgarını doğru zamanda yakaladıkları için kendi markalarını yaratabiliyor.”

Türkiye tehlikeli bir tuzağa çekiliyor

TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Türkiye'nin dış borçlarda 2001 krizi dönemini de geçip bir rekora imza attığına dikkat çekerek, kırılganlıkların azaltılması gerektiğini dile getirdi. “Türkiye V şeklinde mi krizden çıkacak yoksa düşük bir büyüme patikasında mı takılı kalacak diye konuşuluyor. Türkiye burada çok tehlikeli bir tuzağa çekiliyor” diyen İmamoğlu, Türkiye'nin dünyayı yakalayabilmesi için dijital dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı. Burada da ciddi yatırımlar gerektiğini anlatan İmamoğlu, “Yeni kaynak yaratma potansiyelimiz sınırlı, daha fazla dış borç almak finansal kırılganlıklarımızı artırıyor. Önceki borçların ödenmesi, kırılganlıkların azalması gerekiyor” diye konuştu.