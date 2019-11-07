Zabıta pazarda ıspanak avında

Düzce’de Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri İstanbul’da ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle 149 kişinin rahatsızlanmasının ardından pazara inerek, denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekipleri, Osmaniye Mahallesi Hüseyin Yanmaz Pazaryerinde ürün künyesi ve fiyat etiketi denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceledi.

Satılan ürünlerin teknik özelliklere sahip künyelerin, kap veya ambalajların üzerinde bulundurulup bulundurulmaması denetlendi. Künyelerin mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılan Ürün Künyeleri Hakkında Genelgede, belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini inceleyen Akçakoca Belediyesi Zabıta Ekipleri, künye bulundurmayan satıcıları uyardı.

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar İnan yaptığı açıklamada; “Kabahatler Kanunu ve Akçakoca Belediyesi Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği kapsamında tespit tutanağı ve idari yaptırım tutanağı düzenleyerek idari para cezası uygulamaktayız. Düzenlenen idari para cezalarını uygulamadan önce gerekli ikaz ve uyarılar yapılmakta en son çare olarak cezai işlem uygulanmaktadır. Amacımız ceza yazmak değil, kamu düzenini sağlamaktır. Yapılan her ihlal birden fazla kişiyi olumsuz etkilemektedir” ifadelerine yer verdi. (İHA)