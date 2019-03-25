Ataköy sahiline 72 metrelik hastane

Kuzu Grup, İstanbul Ataköy sahilinde yüzde 80’i Katar devletine ait arazide yapımını sürdürdüğü inşaat projesi kapsamında yapacağı hastane için 21 Mart 2019 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

Başvurunun ardından bugün Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında 33 bin 600 metrekarelik inşaat alanında “300 Yatak Kapasiteli Hastane” yapılması planlandığı belirtildi.

72 METRE YÜKSEKLİK

Proje sahasının imar durumuna göre “Turizm ve Rekreasyon Alanı”nda kaldığı, plan notlarına göre bu alana “otel, apart otel, gazino, marina, yat klübü, alışveriş tesisleri, lokantalar, kongre tesisleri, akaryakıt satış üniteleri, gösteri spor ve eğlence tesisleri, sağlık klübü gibi tesisler” yapılabileceği aktarıldı. İmar planına göre bu parselde yükseklik sınırı, çatı ve bacalar dahil deniz seviyesine göre 72 metre. Hastane, 3 bodrum+zemin+15 kat olarak planlanmış durumda.

1.DERECE DEPREM BÖLGESİ

Söz konusu alan “Türkiye Deprem Bölgesi Haritası”na göre 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. “Türkiye Diri Fay Haritası”na göre proje alanı yakınlarındaki aktif fay, yaklaşık 10.88 km güneydeki Holosen Fayı.

YÜZDE 80'İ KATARLILARA AİT

Projenin yapılacağı arazi, tapuda Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşletme Ticaret A.Ş adına kayıtlı. Yüzde 80'i Katar devletinin yatırımı olan Qatari Diar adlı şirkete ait olan Kat Turizm'de Eksim Holding ve Sinpaş Holding'in de hisseleri var. Hastanenin yapılacağı alan, defalarca mahkeme kararı ile durdurulan AVM ve rezidans projesi Sea Pearl ile aynı parselde bulunuyor. Bu parsel için Kat Turizm ile Kuzu Toplu Konut İnşaat arasında arsa sözleşmesi bulunuyor. Proje bedeli 150 milyon TL olarak açıklanan hastanenin bu noktaya yapılma nedeni de proje tanıtım dosyasında “Sea Pearl Ataköy projesinin yanında bulunması (bireylerin, hane halkının kolaylıkla ulaşımı), imar planının hastane yapımına uygun olması, etkili olmuştur” şeklinde açıklandı.

Hastane yapılması planlanan alan için 2013 yılında mescit yapmak üzere yapı ruhsatı düzenlendiği kaydedilerek “Kazı çalışmaları devam ederken yönetimin mescit yapılmasından vazgeçmesi ile beraber proje değişikliğine gidilmiş ve yapılan çalışmaların hastaneye çevrilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle mevcut durumda inşaat ve kazı çalışmaları durdurulmuştur. Hastane projesi için ÇED süreci bittikten sonra inşaat ve kazı çalışmalarına devam edilecektir” denildi. Proje alanı etrafında Ataköy Konutları ve sitelerin yer aldığı, 799 metre batısından Ayamama Deresi'nin geçtiği 190 metre güneyinde ise Marmara Denizi'nin bulunduğu ifade edildi.