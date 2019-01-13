12 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango’dan 5 bilen açıklaması

Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. Sayısal Loto sonuçlarına göre 12 Ocak'ta 6 bilen olmadı, 153 kişi ise 5 bildi. İki önceki çekilişte ise beş bilen sayısının bin 901 kişi olması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Milli Piyango Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen sayısı için açıklama yaptı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 5 Ocak’ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının bin 901 olmasına ilişkin iddialara yanıt verilerek, “Önceki yıllarda da 4 kez bin 901’den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olmuştur. Ayrıca, Sayısal Loto oyununun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişi 5 bilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Sayısal Loto’nun 12 Ocak çekilişinde 5 bilen kişi sayısı 153, 9 Ocak çekilişinde 5 bilen sayısı ise 77 kişi. İşte 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango’dan 5 bilen açıklaması…

12 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

İşte Sayısal Loto sonuçları; 5 – 17 – 21 – 24 – 29 – 40

Sayısal Loto sonuçlarında göre 2. devir gerçekleşti. Böylece; 5 bilenler 4.197 lira, 4 bilenler 59 lira, üç bilenler ise 10 lira kazanmaya hak kazandı.

MİLLİ PİYANGO’DAN 5 BİLEN AÇIKLAMASI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 5 Ocak’ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının bin 901 olmasına ilişkin iddialara yanıt verilerek, “Önceki yıllarda da 4 kez bin 901’den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olmuştur. Ayrıca, Sayısal Loto oyununun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişi 5 bilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

MPİ Genel Müdürlüğünce, bazı haberlere konu olan 5 Ocak’taki Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısına ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, söz konusu çekilişte toplam 7 milyon 928 bin 168 kolon oyun oynandığı ve bin 390 farklı bayiden oynanan bin 878 bilete toplamda bin 901 adet 5 ikramiyesinin isabet ettiği aktarıldı. Önceki yıllarda 4 kez bin 901’den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olduğuna işaret edilen açıklamada, 4 Ekim 1997’deki çekilişte 2 bin 543 kişi, 2 Ocak 1999 tarihli çekilişte 2 bin 533 kişi, 18 Eylül 2004 tarihli çekilişte 2 bin 509 kişi, 16 Ocak 1999 tarihli çekilişte 2 bin 427 kişinin 5 bildiği bildirildi.

Açıklamada, Sayısal Loto’nun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişinin 5 bildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “Şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmekte olup, çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkanı bulunmaktadır.” Açıklamada, 5 Ocak çekilişinde, 5 bilen biletlerin oynandığı iller ve bayi sayıları da aktarıldı. Buna göre, 77 ildeki bin 390 bayide 5 bilen biletler oynandı. Bu kapsamda 5 bilen biletlerin en fazla oynandığı yer 389 bayiyle İstanbul oldu. Bu ili, 140 ile İzmir, 118 bayiyle Ankara izledi.