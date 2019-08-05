2019 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 9 günlük bayram tatili açıklaması!

Hükumetten konuya ilişkin ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gelmişti. Albayrak 9 günlük bayram tatiline sıcak bakmadığını dile getirmişti. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Kurban Bayramı tatili açıklaması geldi. Ersoy, “Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum” dedi. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

Ersoy, Kurban Bayramı’nın tam yüksek sezonun ortasına denk geldiğini söyledi.

Bayram tatiline ilişkin, “9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor.” diyen Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum’da otellerin hepsi dolu.

Bu bayramda doluluklarda bir sıkıntı yaşanmayacak.”

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba