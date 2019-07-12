2019 resmi tatiller listesi? Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil olacak mı?

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı için hazırlık yapmak isteyenler Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Ramazan Bayramında tam 9 gün tatil yapan vatandaşlar Kurban Bayramında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı 11 ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.