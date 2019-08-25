25 Ağustos Hadi ipucu sorusu: Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir?

Hadi Klasik bu akşam 20:30’da! Kara delik, basitçe uzayda bulunan ve ışığın dahi kaçamadığı çok çok güçlü bir çekim gücüne sahip bölge olarak tanımlayabiliriz. Kara delikleri hep siyah olarak düşünürüz. 1974 yılında kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir?

25 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Stephen Hawking

Stephen Hawking, İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar. Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdir. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi’ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar da sattı. Hawking, hastalığıyla gizemli bir kişilik oluşturmaktadır. Son kitabı “Ceviz Kabuğundaki Evren”de, dünyanın büyük bir felaket ile karşı karşıya kalabileceğini belirterek uzayda insan kolonileri kurulmasını gündeme getirmişti. Bir fenomen haline gelen ve milyonlarca satan “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere” kitabı, Hawking’e asıl şöhreti getirmişti.