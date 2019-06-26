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26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları!

Haftanın en heyecanlı günlerinden biri geldi çattı. Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te açıklandı. Oyunseverler çekilişin canlı yayınını http://www.mpi.gov.tr/ adresinden izleyebiliyorlar. İşte 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları...

21:24 -
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26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 805 bin 406 TL. Kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 5+1 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Milli Piyango çekilişleri canlı yayında noter huzurunda belirleniyor. İşte 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları…

26 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

1, 4, 14, 29, 34 + 10

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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Son güncelleme: android-time 22:42 26.06.2019
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