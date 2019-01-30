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3 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla, eski çalışanını ve eşini kaçırdı

Adana'da tekstil ve inşaat işiyle uğraşan M.Ç., kendisini 3 milyon lira dolandırdıklarını iddia ettiği eski çalışanı Ç.K. ve eşi S.K.'yi minibüsle kaçırdı. Polis, kaçırılan Ç.K ve eşi S.K.'yi kurtardı, M.Ç. ve kendisine yardım eden 8 kişiyi gözaltına aldı.

14:09 -
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Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da tekstil ve inşaat işi yapan M.Ç., bir süre yanında çalışan Ç.K.’nin iddiaya göre kendisini 3 milyon lira dolandırdığını fark etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan M.Ç.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı, ancak şüpheli bulunamadı.

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski çalışanını eşiyle birlikte kaçırdı. Foto DHA

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski çalışanını eşiyle birlikte kaçırdı. Foto DHA

Bir süre sonra Ç.K.’nin Adana’da olduğunu öğrenen M.Ç., yanına 8 arkadaşını alıp kente geldi. Ç.K ve eşi S.K.’yi kargo şirketi önünde gören M.Ç. ve arkadaşları, çifti minibüse zorla bindirerek kaçırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, kent genelinde alarma geçti.

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski çalışanını eşiyle birlikte kaçırdı. Foto DHA

İhbar üzerine harekete geçe polis minibüsü durdurup kaçırılan çifti kurtardı. Foto DHA

Minibüsün geçiş güzergahlarında tedbir alan polis, aracı Mithat Özsan Bulvarı’nda durdurdu. Araç içinde bulunan Ç.K ve eşi S.K. kurtarılırken, M.Ç. ve arkadaşları gözaltına alındı. İş adamı M.Ç., “Kaçırılma olayı yok, bu kişiler benim 3 milyon liramı dolandırdı. Her yere şikayet dilekçesi bıraktık” dedi. Çift ve şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADANA, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 15:01 30.01.2019
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