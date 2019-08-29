30 Ağustos resmi tatil midir? 30 Ağustos Cuma günü bankalar ve noterler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşku içinde kutlanacak. Düşmanların yurdumuzu terk ettiği Kurtuluş Savaşının nihayete erdiği bu önemli gün, yurtta 1926 yılından beri Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Peki 30 Ağustos 2019 resmi tatil midir? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında bilinmesi gerekenler…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bir bayramdır ve resmi tatildir.

30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ NOTERLER VE BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü bankalar ve noterler kapalı olacak.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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30 AĞUSTOS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa taarruz kararını haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.