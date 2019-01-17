30 metrelik uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadan kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksi ile çarpışan otomobil, 30 metrelik uçurumdan uçtu. Araç sürücüsü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Kavşağı üzerinde yaşandı. Bodrum-Turgutreis Karayolundan Cumhuriyet Caddesine giren 48 VR 350 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ticari taksiyle çarpıştı. İLGİLİ HABER Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, kaldırımı aşıp 30 metrelik şarampole uçtu. Yürekleri ağza getiren kazada burnu bile kanamayan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri araç sürücüsünü kontrol amaçlı Bodrum Devlet Hastanesine götürdü. İLGİLİ HABER İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri ise aracın yanına inerek araç içinde başka birinin olup olmadığını kontrol etti. 911 ekipleri aracın uçurumdan çıkarılma çalışmalarına da yardım etti. İHA

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